Михаил Эскиндаров уйдет с поста ректора Финансового университета 15 ноября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров покидает свой пост с 15 ноября, сообщается на официальном сайте вуза.

"Я официально обратился к учредителю университета, коим является Правительство Российской Федерации, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021", - приводит пресс-служба слова Эскиндарова.

Отмечается, что Михаил Эскидаров занимал должность ректора в течение 15 лет.