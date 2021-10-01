Пурга повредила крыши домов на Чукотке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Непогода на Чукотке привела к локальным перебоям в энергоснабжении и повредила крыши домов, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Копин.

"По информации ЕДДС, в трех населенных пунктах Анадырского района есть повреждения инфраструктуры. В Мейныпильгыно повреждены две опоры ЛЭП. В Беринговском перехлестнулись провода, было отключение электроэнергии. В Хатырке ветер повредил кровли четырех домов", - сообщил Копин в аккаунте в соцсети.

Накануне в ряде районов Чукотки бушевала пурга, порывы ветра достигали 30 м/с. Непогода нарушила авиасообщение, школьникам в нескольких муниципалитетах отменили занятия.

В пресс-службе мэрии Анадыря "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу погода улучшилась, занятия в школе идут по обычному графику. Также открыта переправа через Анадырский лиман. Аэропорт Анадыря в пятницу возобновил прием и отправку самолетов, однако часть рейсов пока задерживается.