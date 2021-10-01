Нефтепродукты вытекли в акваторию сахалинского порта

Виды города Корсакова на Сахалине. Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Утечка нефтепродуктов выявлена в акватории морского порта Корсаков (юг Сахалина - ИФ) в четверг днем, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в пятницу.

"30 сентября днем в МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в южном ковше закрытой морской бухты порта города Корсаков подрядная организация проводила работы по распиловке старых судов. При распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив - ИФ) на площади 10 тыс. квадратных метров. Работы по распиловке судна приостановлены, дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, распространения нефтепродуктов в открытое море не зафиксировано. К месту разлива для устранения последствий утечки нефтепродуктов выехали специалисты Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба" со всем необходимым оборудованием и спасатели, всего привлечены 15 человек, задействованы 4 единицы техники.

Ведется мониторинг по выявлению новых очагов загрязнения, сообщает пресс-служба.