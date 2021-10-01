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Совладелец Traveler's Coffee осужден на 7 лет за поджоги у конкурентов

Совладелец Traveler’s Coffee осужден на 7 лет за поджоги у конкурентов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Советский суд Новосибирска приговорил совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева к семи годам колонии общего режима по делу о семи поджогах чужого имущества, говорится в сообщении суда.

Бизнесмен признан виновным по статьям 330 (самоуправство), 33 и 167 (организация умышленного уничтожения чужого имущества и покушение на это преступление) УК РФ.

Еще четыре фигуранта дела получили от двух лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, один из них также признан виновным в вымогательстве и грабеже.

Согласно материалам дела, Пириев, в частности, организовал поджог кофейни "Академия кофе" в новосибирском Академгородке в октябре 2017 года. Также ему первоначально инкриминировали вымогательство и поджог машины одного из совладельцев этого заведения.

Он является подсудимым еще по одному уголовному делу - Пириев обвиняется в даче взятки оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Новосибирску - 321 тыс. рублей деньгами и машиной стоимостью 800 тыс. рублей (ч. 5 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

Пириев в результате корпоративного конфликта вокруг бренда Traveler's Coffee стал контролировать одну из частей бизнеса, перешедшую к ООО "Трэвэлерс кофе Москва". В марте 2016 года из-за нарушений со стороны ООО "Трэвэлерс кофе Москва" Traveler's Coffee International Ltd расторгла договор с этим ООО в одностороннем порядке.

Сеть кофеен Traveler's Coffee работает с 1998 года в России, на Украине, в Казахстане, Азербайджане и Киргизии.

Traveler's Coffee Новосибирск Анвар Пириев

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