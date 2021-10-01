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Экс-депутат думы Тюмени осужден условно за растрату и злоупотребления

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор бывшему депутату городской думы областного центра Мурату Тулебаеву и его жене по делу о растрате, сообщает в пятницу пресс-служба облсуда.

По данным ведомства, Тулебаев признан виновным по статье 160 УК РФ (присвоение и растрата), статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями), статье 174 (легализация денежных средств), его жена – по статье 160.

Экс-депутат думы Тюмени, также руководивший муниципальным АО "Трасса", приговорен к 3 годам и 6 месяцам условно, его супруга – к двум годам условно.

Установлено, что в 2018 году Тулебаев присвоил более 1,1 млн рублей в результате сотрудничества с МУП "Некрополь" по уборке городских кладбищ. "Экс-депутат передавал госконтракты на субподряд подконтрольной ему фирме", - сказано в сообщении.

Его жена вела бухгалтерскую и финансовую отчетность, составляла все необходимые документы о деятельности подконтрольной фирмы.

Кроме того, Тулебаев занизил стоимость фактически оказанных услуг "Трасса" подконтрольной ему фирме на 650 тыс. рублей.

Для легализации криминального дохода экс-депутат провел фиктивные сделки и финансовые операции на общую сумму в размере 469,8 тыс. рублей, заключая подложные договоры аренды транспорта.

Депутат гордумы Тулебаев от ЛДПР в мае 2020 года ушел в отставку.

Тюмень Мурат Тулебаев

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