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В Сыктывкаре водитель сбила ребенка, а затем задавила женщину при попытке скрыться

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства ДТП в столице Коми, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.

По предварительным данным следствия, 30 сентября на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе в Сыктывкаре легковой автомобиль под управлением 52-летней женщины сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого водитель продолжила движение, но вскоре ее машина вылетела на тротуар, и под колеса попала женщина. Второе ДТП не остановило нарушительницу: она продолжила ехать, пока не столкнулась с автомобилем Volkswagen.

По информации пресс-службы, сбитый мальчик госпитализирован с травмами, а женщина-пешеход погибла.

В связи с инцидентом СКР начал доследственную проверку.

Сыктывкар

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