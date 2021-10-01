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Участник нападений на силовиков на Северном Кавказе получил пожизненный срок

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Ингушетии Або Добриева - участника вооруженной банды, совершившей нападения на силовиков в 2010-2012 годах, сообщает пресс-служба суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По версии органов следствия, в июне 2010 года Або Добриев добровольно вступил в состав вооруженной группы, входившей в преступное сообщество Доку Умарова и Али Тазиева. В 2010-2012 годах принял активное участие в нападениях на территории Ингушетии и Северной Осетии. В результате этих нападений погибли пятеро сотрудников различных ведомств, еще четверо получили ранения.

В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

По уголовному делу о нападениях на силовиков восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение данных преступлений в период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества.

Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.

Ингушетия Северная Осетия

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