Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первую советскую атомную подлодку отбуксировали в Кронштадт

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первую советскую атомную подводную лодку "Ленинский комсомол" отбуксировали в Кронштадт из Санкт-Петербурга, она станет музейным экспонатом, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сегодня 1 октября по приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки "К-3" "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводная лодка с помощью трех буксиров и двух катеров была отбуксирована из акватории "Северной верфи" в Кронштадтскую гавань для последующих работ по подготовке лодки к музеефикации.

"Ленинский комсомол" – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 64 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

Петербург Кронштадт

Новости

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе
Пандемия коронавируса

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Президент РФ назначил первое заседание новой Госдумы на 12 октября

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });