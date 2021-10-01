Первую советскую атомную подлодку отбуксировали в Кронштадт

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первую советскую атомную подводную лодку "Ленинский комсомол" отбуксировали в Кронштадт из Санкт-Петербурга, она станет музейным экспонатом, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сегодня 1 октября по приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки "К-3" "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводная лодка с помощью трех буксиров и двух катеров была отбуксирована из акватории "Северной верфи" в Кронштадтскую гавань для последующих работ по подготовке лодки к музеефикации.

"Ленинский комсомол" – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 64 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.