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Прокуроры проверят информацию о ребенке-инвалиде, высаженном из автобуса в Казани

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Казани начала проверку информации об инциденте с ребенком-инвалидом, которого кондуктор якобы выгнала из автобуса, когда тот не смог оплатить проезд, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев в пятницу.

"Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования", - сказал Галиев.

Отец ребенка обратился в СМИ, где рассказал, что причиной ситуации стало отсутствие денег на транспортной карте ребенка.

Казань Татарстан

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