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Американские "Библиотека Хаббарда" и WISE внесены в реестр нежелательных в РФ организаций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных американские саентологические организации "Библиотека Л.Рона Хаббарда" и WISE, деятельность которых была признана ранее Генпрокуратурой угрожающей безопасности РФ.

Перечень нежелательных в РФ иностранных организаций обновился на сайте Минюста в пятницу.

24 сентября в генеральной прокуратуре РФ сообщили "Интерфаксу" о решении признать нежелательными на территории РФ деятельность неправительственных организаций из США – World Institute of Scientology Enterprises International (WISE Int., "Всемирный институт саентологических предприятий", США), а также Church of Spiritual Technology (CST, "Церковь духовной технологии"), использующей также наименование "L.Ron Hubbard Library" ("Библиотека Л.Рона Хаббарда", США).

По данным ведомства, деятельность религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ.

РФ Библиотека Хаббарда WISE

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