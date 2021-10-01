Американские "Библиотека Хаббарда" и WISE внесены в реестр нежелательных в РФ организаций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных американские саентологические организации "Библиотека Л.Рона Хаббарда" и WISE, деятельность которых была признана ранее Генпрокуратурой угрожающей безопасности РФ.

Перечень нежелательных в РФ иностранных организаций обновился на сайте Минюста в пятницу.

24 сентября в генеральной прокуратуре РФ сообщили "Интерфаксу" о решении признать нежелательными на территории РФ деятельность неправительственных организаций из США – World Institute of Scientology Enterprises International (WISE Int., "Всемирный институт саентологических предприятий", США), а также Church of Spiritual Technology (CST, "Церковь духовной технологии"), использующей также наименование "L.Ron Hubbard Library" ("Библиотека Л.Рона Хаббарда", США).

По данным ведомства, деятельность религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ.