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Правительство разрешило регионам частично реструктурировать бюджетные кредиты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство разрешило регионам частично реструктурировать взятые в декабре 2020 года бюджетные кредиты и направить освободившиеся деньги на развитие инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минстроя.

Соответствующее постановление было подписано 25 сентября 2021 года.

Новые правила таковы: до 2024 года регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности каждый год, а с 2005 по 2009 год - выплатить остаток равными долями. Это фактически перекладывает нагрузку с ближайших четырех лет на последующие. Также предусмотрено досрочное погашение кредита федеральному бюджету.

Обязательным условием использования нового механизма будет обязательство региона направить высвобожденные средства на развитие инфраструктурных проектов: реконструкцию транспорта, энергетической и коммунальной инфраструктуры, разработку проектной документации или подключение объектов к инженерным сетям.

Кредиты из федерального бюджета позволили регионам в 2020 году частично снизить задолженность по коммерческим кредитам и компенсировать дефицит, вызванный падением доходов в пандемию. Так регионы смогли сэкономить на расходах по процентам, однако вопрос поиска недостающих ресурсов был переложен на 2021 год.

Минстрой Правительство

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