В Брянске завели дело после отравления более 20 учеников гимназии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в гимназии №3 Брянска, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу более 20 учеников гимназии обратились за помощью к медикам после отравления. Прокуратура проводит проверку по данному факту.