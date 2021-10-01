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В Брянске завели дело после отравления более 20 учеников гимназии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в гимназии №3 Брянска, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу более 20 учеников гимназии обратились за помощью к медикам после отравления. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Брянск

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