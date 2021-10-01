Создатели ночных клубов, где обкрадывали клиентов, получили условные сроки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд приговорил к условным срокам лишения свободы шестерых фигурантов дела о создании ночных клубов, где обкрадывали посетителей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Среди осужденных - бывший сотрудник полиции Давид Гасишвили.

Экс-полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), остальные подсудимые - в кражах (часть 4 статьи 158 УК). Обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем суд с них снял (часть 1 и часть 3 статьи 210 УК).

Сумму украденного следствие оценило в 8 943 996 рублей, минимум.

Следствие и суд установили, что не позднее 25 ноября 2012 года Юрий Рах, Родион Белоусов и Алексей Обухов, "имея общие стойкие жизненные асоциальные установки, обладая опытом по организации преступной деятельности в сфере краж наличных денежных средств и краж денежных средств с банковских счетов", используя личные связи с коррумпированными полицейскими, вступили между собой в преступный сговор.

Они открыли в Петербурге клубы "Седакшен" переименованный в клуб "Молли Хетчет" и ООО "Форвард"; клуб "Маринесса Пикаро" и ООО "Сатори"; клуб "Лоллипоп", переименованный в клуб "Молли М" и ООО "Вест-Лайн+", "создав таким образом ОПГ", говорится в пресс-релизе. Затем они создали еще несколько клубов и связанных с ними юрлиц.

Фигуранты узнавали пин-коды банковских карт клиентов, выкрадывали карты и списывали с них деньги за дорогие товары и услуги, которые на самом деле не предоставлялись и не заказывались. Гасишвили и другие сотрудники полиции за взятки им покровительствовали и отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

ОПГ продолжала активную деятельность до 25 октября 2014 года.

Рах и Обухов получили по шесть лет условно за кражи. Белоусов и еще один фигурант дела умерли, их дела закрыты. Еще трое их соучастников получили за такие преступления от 1,5 до 3,5 лет условного заключения. Гасишвили получил четыре года условно.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших в пределах установленного судом материального ущерба.