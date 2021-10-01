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Следствие нашло подозреваемого в краже денег со счета пациента реанимации

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Мурманской области задержан подозреваемый в краже денег со счета у пациента реанимационного отделения больницы имени Баяндина, это оказался работник из числа младшего медицинского персонала 1988 года рождения, сообщили в региональном управлении СК.

Подозреваемому предъявлено обвинение в краже с банковского счета ( п. "г" ч. 3 ст. 158 УК), он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, пока мужчина 1962 года рождения находился в реанимации с 4 по 9 августа 2021 года, у него в палате были мобильный телефон, документы, банковская карта и деньги. Все это было похищено. 9 августа 2021 года со счетов потерпевшего переводом через мобильный банк на другую банковскую карту украли 81 тысячу рублей, а позже на него попытались оформить кредит более чем на 300 тысяч рублей.

Следователи допросили свидетелей, истребовали данные о движении средств по банковским счетам потерпевшего, сведения о соединениях абонентского номера мобильного телефона потерпевшего; изучили записи камер видеонаблюдения и выявили подозреваемого.

СК напоминает, что преступление вызвало широкий общественный резонанс.

О краже в соцсетях сообщил сын пациента Иван Гордеев. Он обнаружил хищение, когда для похорон отца хотел снять деньги с его карточки. Затем в больнице ему не отдали вещи отца, заявив, что их в учреждении нет, а документ для выдачи тела из морга ему оформили без паспорта покойного. Отец Гордеева умер от коронавируса.

Мурманск СКР Иван Гордеев коронавирус

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