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Самолет "Победы" столкнулся в Астрахани с топливозаправщиком

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В аэропорту Астрахани Boeing-737 "Победы" перед взлетом на рулежной дорожке столкнулся с топливозаправщиком, задев его крылом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, никто не пострадал, пассажиры благополучно вышли из самолета.

Они должны были лететь в Петербург. Сейчас они находятся в аэровокзале, авиакомпания ищет дополнительный борт, чтобы их отправить к месту назначения, добавил собеседник агентства.

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла). Специалисты нашей технической службы будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Победы".

В областном управлении МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет, разлива топлива не случилось. Резервный борт за пассжирами должен вылететь в Астрахань уже этим вечером.

Астрахань Победа МЧС

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