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В Петербурге арестован связанный с Шенгелией фигурант дела об убийстве 15-летней давности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Зураба Адеишвили, обвиняемого в убийстве в 2006 году, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении фигуранта избрана до 1 ноября.

В сообщении уточняется, что Адеишвили задержали 1 октября, тогда же ему предъявили обвинение в убийстве (пункты "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ). С января 2017 года он находился в розыске.

По версии следствия, которую излагает пресс-служба судов, в августе 2006 года предприниматель Бадри Шенгелия, Адеишвили и их неустановленные соучастники договорились убить своего подельника (имя не уточняется): тому грозило привлечение к уголовной ответственности, и он мог дать показания о совершении ими ряда тяжких преступлений. В соответствии с разработанным планом, считает следствие, сообщники на принадлежащих Шенгелии автомобилях подъехали к станции метро "Улица Дыбенко", выманили жертву и уговорили отправиться с ними, чтобы спрятаться от милиции. Соучастники, полагает следствие, привезли мужчину в лесополосу у трассы Приозерск - Выборг в Ленинградской области, где Адеишвили якобы убил его при помощи лопаты. Фигурантам не удалось закопать труп из-за твердого грунта, они выбросили лопату в озеро Вуокса и уничтожили документы и личные вещи убитого, после чего скрылись с места, считает следствие.

По данным СМИ, речь идет об убийстве бывшего сотрудника налоговой службы Вячеслава Орлова, который помогал петербургским рейдерам в захвате коммерческой недвижимости.

Адеишвили ранее судим. Как сообщалось, в марте 2015 года его приговорили в трем годам колонии за рейдерский захват кафе в центе Петербурга в 2005 году.

Шенгелия был убит в своем автомобиле во Всеволожском районе Ленинградской области 17 сентября 2018 года. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Между тем бизнесмен проходил свидетелем обвинения по ряду резонансных уголовных дел. В частности, он давал показания в отношении экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко, который в апреле 2018 года был осужден на 13 лет колонии строгого режима за получение двух взяток на общую сумму в $550 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Шенгелия также давал показания по одному из уголовных дел в отношении Владимира Барсукова (Кумарина), известного лидер "Тамбовской ОПГ". В настоящее время последний отбывает наказание за различные тяжкие преступления.

Петербург Бадри Шенгелия Зураб Адеишвили

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