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Крупный пожар произошел на складе с маслами и топливом в Балашихе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Склад с топливом и маслами горит в Балашихе в Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Балашихе происходит пожар на складе с маслами и топливом. Площадь - 1600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе подмосковного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в 7:11 пожар был локализован на площади 1600 кв. м.

Там добавили, что эвакуация не проводилась. Всего к тушению привлечены 28 человек и 21 единица техники.

Балашиха

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