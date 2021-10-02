"Ленфильм" к следующему году выйдет на безубыточность

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Киностудия "Ленфильм" со следующего года станет безубыточным предприятием, сообщила в субботу журналистам по итогам совещания, посвященного развитию этой студии, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит, исполнено указание президента", - сказала она.

В октябре 2019 года президент Владимир Путин распорядился выделить студии государственные субсидии и рекомендовал ВТБ предоставить "Ленфильму" рассрочку по кредиту.

Задолженность студии год назад составляла почти 2,5 млрд рублей, отметил генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков. По его словам, тогда было остановлено кинопроизводство и появились риски по отключению студии от коммунальных услуг.

"Мы до сих пор находимся в конфликтной ситуации с компаниями, которые поставляли дорогостоящее итальянское оборудование", - отметил руководитель.

Тем не менее, Щербаков уверен, что в ближайшее время "Ленфильм" сможет погасить все долги. "Мы практически подошли к обнулению долгов, которые у нас были. Мы реализовали непрофильные активы. Средства начнут в самое ближайшее время зачисляться (...) И мы сможем рассчитаться по всем долгам", - сказал он.

Это дело нескольких недель, считает председатель совета директоров "Ленфильма", режиссер Федор Бондарчук. "Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращаем деньги. Это все происходит сейчас", - сказал кинематографист. По словам Бондарчука, у него сегодня большой праздник. "Мы долгие годы к этому шли, сейчас я могу говорить, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты", - отметил режиссер.

Совместно с министерством культуры "Ленфильм" разработал стратегию развития студии. Щербаков сообщил, что в этом году перезапускается кинопроизводство. Уже возрожден редакторский отдел. На рассмотрении - более 600 кинопроектов. Семь проектов сегодня участвуют в конкурсах министерства культуры. Загрузка павильонов - с середины октября до конца января - стопроцентная, сообщил гендиректор студии. Он уточнил, что сдаются не только павильоны, но и реквизит, и транспорт.

В ближайшие два года "Ленфильм" делает ставку на дебютное кино. На студии открылась лаборатория "Ленфильм-дебют". "Мы не ждем в ближайшие год-два блокбастеров, головокружительных, феноменальных, сложно постановочных картин", - сказала министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, студия дает возможность молодым людям реализоваться. До 15 ноября "Ленфильм" принимает на конкурс сценарии от начинающих кинематографистов.

На поддержку дебютных работ планируется направить доходы от использования "золотой коллекции "Ленфильма". "То, что снимали предыдущие поколения, будет работать на молодых кинематографистов", - отметил директор студии.

Голикова сообщила, что на совещании было решено распределить доходы от "золотой коллекции" между "Ленфильмом" и "Госфильмофондом" в пропорции 50/50.

В стратегии развития "Ленфильма", которая прописана до 2025 года, говорится о том, что планируется открыть киностудию для посещения зрителями. Вместе с городскими властями разрабатывается концепция создания общественного пространства и объединения соседних со зданием "Ленфильма" улиц - Кронверкской и Каменноостровского проспекта с созданием открытых кинотеатров.

Вице-губернатор Петербурга, член совета директоров "Ленфильма" Борис Пиотровский напомнил, что город ежегодно выделяет субсидии "Ленфильму" на съемки. "Небольшая цифра, но рассматриваем, что будет больше", - отметил он.

Финансовые проблемы у "Ленфильма" появились в 2019 году. Студия еще в 2013 году подписала соглашение с ВТБ о кредите в 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт и покупку оборудования. Но продолжительное время "Ленфильм" отдавал только проценты. Причиной стал резкий скачок курса валют. Расходы на оборудование увеличились на 0,5 млрд рублей. Правительству было поручено выделить эту же сумму на покрытие курсовой разницы.

После требования Союза кинематографистов в отставку в декабре 2019 года был отправлен генеральный директор студии Эдуард Пичугин. Его обязанности стала исполнять Инесса Юрченко, которую в сентябре 2020 года сменил Федор Щербаков. В марте 2021 года он заявил, что остаток долга составляет уже 0,6 млрд рублей и обещал закрыть задолженность к середине 2022 года.