Нижегородский министр здравоохранения заразился COVID-19

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, он самоизолировался в рабочем кабинете.

В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в рабочем кабинете расположен центр управления ситуацией с COVID-19, у министра есть возможность проводить видеоселекторы.

В середине июня министр сообщал в своем инстаграме, что прошел ревакцинацию от коронавируса, поскольку после его курса иммунизации прошло более полугода.