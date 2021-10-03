Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин на следующей неделе встретится с педагогами и лидерами думских партий

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На грядущей неделе президент России Владимир Путин пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года" и начнёт серию встреч с лидерами парламентских партий.

О планах главы государства было рассказано в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

С педагогами глава государства планирует встретиться 5 октября - в День учителя. Также в графике Путина на следующей неделе - проведение совещания по развитию российской энергетики.

Владимир Путин

Новости

Легкомоторный вертолет разбился в Подмосковье

Что произошло за день: воскресенье, 3 октября

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье задержан

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье задержан

Кравцов заявил об отсутствии планов на массовое закрытие школ из-за COVID-19

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Летевший в Киргизию самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Что произошло за день: суббота, 2 октября

Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });