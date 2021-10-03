Путин на следующей неделе встретится с педагогами и лидерами думских партий

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На грядущей неделе президент России Владимир Путин пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года" и начнёт серию встреч с лидерами парламентских партий.

О планах главы государства было рассказано в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

С педагогами глава государства планирует встретиться 5 октября - в День учителя. Также в графике Путина на следующей неделе - проведение совещания по развитию российской энергетики.