Двоих детей госпитализировали после купания в бассейне в Татарстане

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Двоих детей доставили в больницу в Татарстане после посещения бассейна, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

"Двое детей, 3 и 11 лет госпитализированы в детское отделение Елабужской Центральной районной больницы. Состояние детей удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Дети находятся под наблюдением врачей. Экстренные службы в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего.

"По предварительным данным, дети могли надышаться хлором", - добавили "Интерфаксу" в МВД Татарстана.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев в свою очередь сообщил, что инцидент произошел в бассейне села Хлыстово Елабужского района. "На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - заключил Галиев.