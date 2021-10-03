Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двоих детей госпитализировали после купания в бассейне в Татарстане

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Двоих детей доставили в больницу в Татарстане после посещения бассейна, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

"Двое детей, 3 и 11 лет госпитализированы в детское отделение Елабужской Центральной районной больницы. Состояние детей удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Дети находятся под наблюдением врачей. Экстренные службы в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего.

"По предварительным данным, дети могли надышаться хлором", - добавили "Интерфаксу" в МВД Татарстана.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев в свою очередь сообщил, что инцидент произошел в бассейне села Хлыстово Елабужского района. "На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - заключил Галиев.

Татарстан Елабужский район

Новости

Уголовное дело возбудили в связи с крушением вертолета в Подмосковье

Легкомоторный вертолет разбился в Подмосковье

Что произошло за день: воскресенье, 3 октября

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье задержан

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье задержан

Кравцов заявил об отсутствии планов на массовое закрытие школ из-за COVID-19

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Летевший в Киргизию самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Что произошло за день: суббота, 2 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });