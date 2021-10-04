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Около 1,5 тыс. российских космических аппаратов вывели на орбиты в 2021 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более 1450 космических аппаратов выведено на орбиты в 2021 году под контролем Космических войск ВКС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Также специалисты Минобороны РФ обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 270 космических объектов, выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Сообщается, что в течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Минобороны РФ

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