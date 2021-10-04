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В Саратовской области возбуждено дело о гибели семьи с ребенком в ДТП

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Балашовском районе Саратовской области в столкновении двух легковых машин погибла семейная пара с ребенком. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 5 ст. 264 УК), сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 3 октября днем 57-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа выехал на Toyota на автодороге Р-22 и столкнулся с Hyundai, который ехал навстречу. Погиб 40-летний водитель Hyundai и его 36-летняя и четырехлетняя пассажирки. Местные СМИ сообщили, что это была одна семья.

Водитель Toyota задержан. Меру пресечения ему еще не выбрали.

Саратовская область СКР Балашовский район

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