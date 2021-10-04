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В Подмосковье выясняют причины массовой гибели собак в приюте

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Специалисты провели ряд экспертиз в приюте для животных "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, где погибли 13 собак, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Было проведено вскрытие двух собак, в лабораторию отправлены материалы на проверку на вирус бешенства. "Также пробы корма и воды отправлены в аккредитованную лабораторию. (...) Итоги экспертиз ожидаем", - говорится в сообщении.

В приюте 29 сентября погибли 13 собак. Еще у 159 животных наблюдались вялость, шаткая походка. Ветеринары провели осмотр и оказали собакам медпомощь. Сейчас животные в удовлетворительном состоянии.

Всего в приюте находятся 1,8 тыс. животных.

Чехов Подмосковье

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