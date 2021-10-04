Сборщика орехов в ХМАО обвинили в попытке продать уже проданный товар еще раз

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийске сборщика кедровых орехов уличили в краже 20 мешков с орехами, которые он собрал, сдал в один пункт, но потом решил выкрасть, чтобы сдать в другой, по более выгодной цене, сообщили в управлении МВД по ХМАО.

На кражу пожаловался индивидуальный предприниматель, владелец пункта сбора дикоросов на производственной базе. Ущерб он оценил в 360 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что 31-летний житель Ханты-Мансийска сдал ему 20 мешков с орехами и получил за это деньги. Однако потом он решил похитить собранные им орехи, чтобы продать еще раз, другому покупателю и дороже, установили в МВД.

Подозреваемого задержали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении возбуждено дело о краже в крупном размере (п."в" ч.3 ст. 158 УК).