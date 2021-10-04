Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалют на рабочем месте

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Старший государственный инспектор ГИБДД УМВД России по Саратову стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий из-за майнинга криптовалюты на рабочем месте, сообщает региональное ГУ МВД в понедельник.

"Сотрудник установил на рабочем компьютере специальное программное обеспечение для майнинга криптовалют и использовал служебные ресурсы для получения прибыли. По предварительным подсчетам, причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ГУ МВД отмечает, что если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.