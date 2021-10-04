Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалют на рабочем месте

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Старший государственный инспектор ГИБДД УМВД России по Саратову стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий из-за майнинга криптовалюты на рабочем месте, сообщает региональное ГУ МВД в понедельник.

"Сотрудник установил на рабочем компьютере специальное программное обеспечение для майнинга криптовалют и использовал служебные ресурсы для получения прибыли. По предварительным подсчетам, причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ГУ МВД отмечает, что если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.

МВД ГИБДД Саратов

Новости

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Росавиация пригрозила перевозчикам запретом на полеты из-за участившихся катастроф

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

Десятки человек задержаны после ночной вечеринки на парковке в Симферополе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });