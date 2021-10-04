В Петербурге умер автор идеи скульптур зайцу у Петропавловки и котам на Малой Садовой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в воскресенье скончался краевед Сергей Лебедев, инициировавший создание популярных туристических памятников, сообщили в соцсетях его друзья.

"Не стало Сергея Борисовича....светлая память этому человечищу с большой буквы, мир его праху , скорбим..." - написал в воскресенье на странице краеведа петербургский художник Алексей Коцюбинский.

Сергею Лебедеву было 74 года. Как сообщают городские СМИ, он скончался в инфекционной больнице имени Боткина, куда был госпитализирован с коронавирусом около недели назад и в тяжелом состоянии находился в реанимации. Накануне утром ему стало лучше, а к полудню он скончался из-за осложнения в виде легочного тромбоза.

Дата, время и место прощания неизвестны.

Петербургский краевед Сергей Лебедев родился в Ленинграде в 1946 году. Начал печататься в 1968 году. Под руководством академика Дмитрия Лихачева написал фундаментальную биографию русского ученого, академика А. Н. Пыпина, создал первые в России библиографии о вольных каменщиках (масонах), редактировал тексты о масонстве.

Лебедев работал в музее истории города и стал инициатором установки многих памятников, которые стали достопримечательностями. Он предложил поставить скульптуру зайца у Петропавловской крепости (Заячий остров), памятник коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице. Лебедев также стал автором идеи установки мемориальных досок Ленинградскому блокадному радио и роману Достоевского "Преступление и наказание".