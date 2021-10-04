Суд Петербурга признал незаконными свидания в СИЗО через перегородку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск о законности предоставления свиданий в СИЗО через перегородки, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Ирина Кузина оспаривала действия СИЗО-1 в Великом Новгороде по предоставлению ей свиданий с подзащитным Аркадием Кузиным с декабря 2020 года по январь 2021 года в следственных кабинетах через разделительную перегородку и просила суд обязать учреждение устранить нарушение.

Представитель ответчика указал, что имеет право на установку перегородки в необходимых случаях.

Заинтересованное лицо Кузин в свою очередь пояснил суду, что на время свиданий не нарушал режима учреждения, а его защитница не просила об обеспечении безопасности. По его мнению, помещение на время свиданий в решетчатую клетку "унижало его человеческое достоинство, заставляло испытывать моральные и нравственные страдания". Кроме того, размер окна в решетке был недостаточным для передачи большого объема документов.

Представитель ответчика подтвердил, что в обозначенный истицей период все девять следственных кабинетов СИЗО-1 были оборудованы разделительными перегородками, однако на момент рассмотрения дела часть перегородок в четырех помещениях демонтировали.

По информации пресс-службы, петербургский суд иск Кузиной удовлетворил, признав незаконным действия ответчика по предоставлению свиданий через перегородку.

"Суд указал, что по общему правилу свидания защитника с подзащитным предоставляются без разделительной перегородки. Ограничение данного права должно быть обосновано административным ответчиком, которым соответствующих доказательств не представлено. Перегородками должны быть оборудованы 10% кабинетов, а не 100%", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2020 году Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Кузина - бывшего заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Новгородской области - к 8 годам колонии за подделку документов и посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.327, ч.4 ст.291.1 УК РФ).