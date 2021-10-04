Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Тюмени завершили расследование дела против экс-начальника управления ГИБДД

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД региона, который обвиняется в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без экзамена. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по области.

Фигуранту предъявлены обвинения по части 2 и 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Он содержится под стражей. В деле речь идет о 14 эпизодах получения денег, которые экс-глава УГИБДД тратил на строительство. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 600 тыс. рублей.

Имущество фигуранта, стоимостью 3,7 млн рублей, арестовано. Вину он признал полностью.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тюменская область

Новости

Путин принял отставку главы Тамбовской области Никитина

Президент учредил в РФ новый праздник - День отца

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в условиях пандемии

Минобороны сообщило о новом испытательном пуске подлодкой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Попова призвала усилить контроль за соблюдением больными COVID режима изоляции

Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным уровень вакцинации в РФ для победы над COVID

Ревакцинацию от COVID-19 прошли порядка 1,8 млн россиян

Пандемия коронавируса

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });