В Тюмени завершили расследование дела против экс-начальника управления ГИБДД

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД региона, который обвиняется в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без экзамена. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по области.

Фигуранту предъявлены обвинения по части 2 и 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Он содержится под стражей. В деле речь идет о 14 эпизодах получения денег, которые экс-глава УГИБДД тратил на строительство. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 600 тыс. рублей.

Имущество фигуранта, стоимостью 3,7 млн рублей, арестовано. Вину он признал полностью.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.