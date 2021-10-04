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Шведский режиссер ищет советских моряков, спасших ее в открытом море в 1984 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Режиссер-документалист из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) работает над фильмом о том, как в 1984 году ее и ее подругу Шарлотту Оберг спасли в Аландском море советские рыбаки. Они ищут тех, кто их спас, сообщил Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который помогает режиссеру.

Утром 4 октября Клеркер рассказала на онлайн-пресс-конференции, что в ноябре 1984 года их с подругой унесло в открытое море на алюминиевой весельной лодке, на которой они решили прокатиться у острова Ведде. Им было по 19 лет. По ее словам, на суше никто не знал, что они взяли лодку. Они провели в море 48 часов и очень замерзли, а также боялись перевернуться с лодкой и утонуть.

Через двое суток шведок спасли моряки с сухогруза "Дагестан" Мурманского морского пароходства. Их подняли на борт, согрели в ванне, накормили, а через несколько часов передали шведским спасателям.

"Это была психическая травма и сначала не хотелось делать ее публичной, но потом я начала работать над сценарием и искать моряков с "Дагестана", - сказала Клеркер.

В 2013 году она с помощью музея Мурманского морского пароходства нашла капитана сухогруза Вячеслава Кузьменкова и пригласила его в гости в Стокгольм. Он живет в Мурманске.

Сейчас режиссер разыскивает других моряков для съемок.

Руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова сообщила, что фильм создается по заказу шведского государственного телевидения и часть съемок уже прошла в Швеции. Сейчас решается вопрос с организацией приезда съемочной группы в Мурманск, что довольно сложно из-за пандемии.

Центр развития кинопроизводства Мурманской области был создан в 2020 году как оперативный орган кинокомиссии Мурманской области. Он занимается привлечением кинематографистов в Заполярье, организацией location-туров, помощью в организацией съемок.

Швеция Мурманское морское пароходство Вячеслав Кузьменков Ведде Хелена аф Клеркер Шарлотта Оберг Мурманск

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