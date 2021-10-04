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Суд взыскал с ЦЭНКИ в пользу Минобороны лишь 3,8 млн руб. из требуемых 311 млн руб.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций, которые взыскали с входящего в "Роскосмос" АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, Москва) в пользу Минобороны РФ лишь 3,8 млн рублей неустойки из требуемых 311,3 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию ведомства.

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 30 марта о взыскании с ЦЭНКИ в пользу Минобороны РФ 3,8 млн рублей из требуемых 311,3 млн рублей.

В материалах дела говорится, что стороны 7 апреля 2017 года заключили госконтракт на поставку оборудования для обеспечения эксплуатации средств космических ракетных комплексов для нужд ведомства в 2017-2019 годах.

По условиям договора, ЦЭНКИ до 30 сентября 2018 года должен был поставить оборудование. Цена контракта составляет 1,2 млрд рублей. Обязательства, предусмотренные к выполнению в 2018 году, выполнены с просрочкой. Минобороны РФ начислило неустойку, для взыскания которой обратилось в суд.

ЦЭНКИ - одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. ЦЭНКИ был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году.

Минобороны ЦЭНКИ

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