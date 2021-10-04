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Бобылев из Минэкономразвития назначен пятым замминистра энергетики

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Петр Бобылев, возглавлявший Департамент конкуренции, экологии и энергоэффективности Минэкономразвития России, стал пятым замминистра энергетики РФ после ухода Анатолия Яновского.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, с 2010 года Бобылев 10 лет работал на различных должностях в Минэнерго России, до этого трудился в ЗАО "КЭС" и ОАО "ОГК-4", Сургутская ГРЭС-2.

В Минэнерго Бобылев будет курировать деятельность двух департаментов: департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков (возглавляет Сергей Мочальников) и департамента финансовых и имущественных отношений (под руководством Татьяны Фисенко).

Бобылев родился 21 июля 1980 года в Челябинской области. Окончил теплоэнергетический факультет Уральского государственного технического университета - Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ) по специальности "Тепловые электрические станции" и Инженерно-экономический факультет УГТУ-УПИ по специальности "Экономика и управление на предприятии".

Минэнерго Анатолий Яновский Петр Бобылев

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