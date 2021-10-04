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Ребенок с COVID попал в реанимацию под Тулой после того, как к нему 6 дней не шел врач

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Тульской области выясняют обстоятельства госпитализации в реанимацию ребенка с коронавирусом, который своевременно не получил медпомощь, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

"4 октября в СМИ региона размещена публикация, в которой сообщается о несвоевременно оказанной медпомощи 11-летнему жителю Киреевского района, к которому шесть дней не приходил врач. В результате ребенок, заболевший коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку. Они выясняют причины, по которым к ребенку длительное время не приходил участковый врач. За помощью к больницу обращалась мать мальчика.

Проверку также организовала прокуратура Тульской области. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле", - отметило ведомство.

Тульская область коронавирус

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