Кабмин выделит еще 5,1 млрд руб. на бесплатные лекарства для амбулаторных больных COVID

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно выделит на лекарственное обеспечение лечащихся на дому больных коронавирусом более 5,1 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Выделенные из резервного фонда правительства средства позволят обеспечить лекарствами не менее 1,64 млн пациентов в регионах РФ, отмечается в распоряжении.

Мишустин сообщил о выделении данных средств в минувший четверг на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.