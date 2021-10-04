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Сотни литров "веселящего газа" изъяли из клубов и баров в центре Петербурга

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга провела рейд по увеселительным заведениям в центре города, изъяв баллоны с закисью азота ("веселящим газом") и нелицензионный алкоголь, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

В выходные сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из полиции Центрального района города выборочно посетили 14 ночных клубов и баров на улицах Ломоносова, Думская и набережной канала Грибоедова.

Как сообщается, из проверенных заведений в общей сложности изъято 34 десятилитровых баллона с закисью азота. В России свободная реализация закиси азота запрещена и является административным правонарушением.

"Постоянными рейдами полицейские намерены искоренить эту опцию (продажу "веселящего газа" - ИФ) из развлечений посетителей ночных увеселительных заведений. (...) Если раньше приобрести шарик с закисью азота можно было практически в каждом ночном клубе центра Петербурга, то теперь количество заведений с такой услугой заметно сокращается", - отмечают в МВД.

Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота около 100 литров алкоголя без документов.

По всем нарушениям возбуждены административные дела.

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