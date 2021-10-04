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Виртуальное знакомство закончилось похищением в Петербурге

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Приезжий иностранец попал в полицию за нападение в Красногвардейском районе Петербурга на женщину, с которой он познакомился на сайте знакомств, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

Месяц назад 52-летняя жительница северной столицы познакомилась на сайте знакомств с 40-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. После первого свидания она не захотела продолжать общение с ним и, несмотря на настойчивость ухажера, отказала ему. Тогда, считает полиция, мужчина решил отомстить за отказ.

По предварительной информации, около 8 утра в понедельник во дворе дома на Пейзажной улице отвергнутый иностранец напал на женщину, избил ее и силой посадил в автомобиль Hyundai Solaris и увез из города в выборгском направлении.

Около АЗС в Курортном районе женщина смогла выбраться из машины, запереться в туалете и попросить персонал вызвать полицию. Мужчина скрылся. По словам очевидцев, в автомобиле также находился его соотечественник, якобы помогавший в нападении.

На розыск автомобиля были ориентированы наряды полиции. Как сообщили в главке, остановить Hyundai Solaris с двумя мигрантами удалось около 17:30 в Калининском районе Петербурга. Сейчас оба иностранца доставлены в отдел полиции.

Пострадавшая госпитализирована с переломами руки и носа. Материалы по этому инциденту полиция передаст следователям СК РФ для принятия процессуального решения.

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