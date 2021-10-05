Под Иркутском пропала 12-летняя школьница

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутске и Иркутском районе разыскивает 12-летнюю девочку, которая днем в понедельник ушла из дома и пропала, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Накануне вечером в полицию обратилась мать шестиклассницы и сообщила, что девочка ушла из дома в микрорайоне Западный села Хомутово Иркутского района и до сих пор не вернулась.

Поиски ребенка, которые велись ночью, продолжаются. В них также участвуют волонтеры.