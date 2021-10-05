Новосибирские автоинспекторы остановили пешехода без светоотражателей и нашли у него кг героина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экипаж ГИБДД в Новосибирской области задержал пешехода с крупной партией героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина шел по обочине дороги со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска и, поскольку на нем не было светоотражающих элементов, что является нарушением, автоинспекторы пригласили его в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

"Мужчина был взволнован и заметно нервничал. Когда он садился в полицейскую машину, обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором находился свёрток с порошкообразным веществом белого цвета", - говорится в сообщении.

Изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что в свертке находится героин массой 1 кг.

Оперативники выяснили, что 29-летний мужчина накануне прибыл в Новосибирск из соседнего региона якобы в поисках работы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков), задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.