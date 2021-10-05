Двадцать домов и участок дороги на Кубани сместились из-за дождей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Обильные осадки стали причиной подвижки грунта и смещения 20 домов в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке Сергей-Поле, по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов 8 заселены. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за смещения грунта также наклонились опоры газовых труб и ЛЭП, газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка. Эвакуированных жителей поселка разместят в санатории.

К ликвидации последствий привлекли 26 человек и 12 единиц техники.