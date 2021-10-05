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Астраханские фермеры смогут привлекать мигрантов без ограничений

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Астраханская область направила в правительство РФ проект постановления, снимающего с региона ограничения по привлечению иностранных работников для сезонных сельхозработ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Ежегодно правительством РФ устанавливается доля иностранных работников, которых наши фермеры могут привлекать для сезонных сельхозработ. С 2019 года по всей территории России можно было нанимать не более 50% иностранцев. Для нашего региона это было одним из сдерживающих факторов в развитии области растениеводства", - написал Бабушкин.

Он подчеркнул, что ситуацию получилось переломить.

"Удалось найти понимание на федеральном уровне и поддержать астраханских аграриев. Сейчас на утверждении правительства РФ находится проект постановления, согласно которому для Астраханской области сделано исключение: теперь астраханские фермеры смогут привлекать работников-иностранцев без ограничений", - добавил астраханский губернатор.

Астраханская область

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