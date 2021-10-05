Председатель сельсовета заплатит 2 млн рублей за взятку в 30 тысяч рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области суд приговорил главу Большемогойского сельсовета к штрафу в 2 млн рублей за вымогательство взятки в размере 30 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Чиновник также лишен права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом).

Суд установил, что в апреле 2021 года житель Володарского района обратился с подсудимому заявлением о выделении ему двух участков земли под строительство домов. После личной встречи глава сельсовета потребовал, чтобы заявитель перевел на карту его жены 30 тысяч рублей, чтобы комиссия согласилась разрешила застройку на этих участках.