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ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку сведений правозащитного проекта Gulagu.net о пытках, применяемых в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - сообщает пресс-бюро службы.

Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН России, подчеркнули там.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Среди них – материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По словам Осечкина, на кадрах запечатлено, как заключенных раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них сексуальное насилие. "Это носило системный характер. Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео", - сказал Осечкин.

Он добавил, что в ближайшее время видеоматериалы будут поэтапно опубликованы.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

ФСИН Саратовская область

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