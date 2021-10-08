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Уральский вуз опроверг слухи о готовящемся вооруженном нападении

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) назвал фейком сообщения о планируемом вооруженном нападении на вуз, которая появилась в студенческих чатах.

"Ситуация на контроле управления безопасности вуза и правоохранительных органов", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале УрФУ.

Нападения в школах и вузах

В вузе также отметили, что пропускной режим в корпусах соответствует всем необходимым требованиям.

Ранее в одном из телеграм-каналов Екатеринбурга появилась информация о том, что в студенческих чатах распространяется информация о возможном нападении. Читательница пояснила каналу, что один человек якобы написал на своей странице в соцсети, что "всех убьет", а также сообщил, что "зайдет в любой колледж или школу". Кроме того, он опубликовал фотографию с оружием.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов проверяют сведения о готовящемся нападении на образовательное учреждение, распространяемые в соцсетях.

Екатеринбург УрФУ

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