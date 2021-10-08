В Кремле пообещали ответные меры России на действия НАТО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет. Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают. Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, НАТО - это не инструмент сотрудничества и взаимодействия. "Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его и воспринимаем. И это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока", - сказал Песков.

В среду стало известно, что в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

На следующий день генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - отметил он.