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Сотрудницу роддома в Калмыкии уволили за угрозу выкинуть младенца в окно

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Калмыкии сообщила, что начала проверку видеозаписи с угрозой выбросить новорожденного ребенка в окно. Запись выложила в соцсети сотрудница перинатального центра им.Шунгаевой, снявшая себя на телефон.

По предварительной информации, девушка уже уволена. Решается вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

На видеозаписи сотрудница роддома кормит ребенка из шприца. Затем она снимает уже себя и говорит, что ей уже "не хватает нервов", и если он еще один раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого она говорит "Ариведерчи", и за кадром слышен плач ребенка.

Калмыкия Элиста прокуратура Калмыкии

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