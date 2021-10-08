Сотрудницу роддома в Калмыкии уволили за угрозу выкинуть младенца в окно

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Калмыкии сообщила, что начала проверку видеозаписи с угрозой выбросить новорожденного ребенка в окно. Запись выложила в соцсети сотрудница перинатального центра им.Шунгаевой, снявшая себя на телефон.

По предварительной информации, девушка уже уволена. Решается вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

На видеозаписи сотрудница роддома кормит ребенка из шприца. Затем она снимает уже себя и говорит, что ей уже "не хватает нервов", и если он еще один раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого она говорит "Ариведерчи", и за кадром слышен плач ребенка.