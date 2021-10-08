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Фигурантка дела о растрате из "Вологдабанка " получила 8 лет колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд приговорил к колонии Наталью Норимову и к условному сроку Ивана Мелкова за пособничество в растрате свыше 12 млн рублей из АО "Вологдабанк", сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что в 2016 году Норимова в сговоре с Мелковым, Русиной (занимала руководящую должность в АО "Вологдабанк", осуждена в 2019 году по трем эпизодам ч.4 ст. 160 УК РФ), и неустановленными лицами через фиктивные сделки продавали автомобили по заниженной стоимости.

По данным пресс-службы, Мелков подыскал лиц для заключения фиктивных сделок по продаже автомобиля. Далее под контролем Норимовой сотрудники банка, которые не знали о подставной сделке, составили документы и внесли в договоры купли-продажи заниженную стоимость автомобилей. Затем Русина подписала приказ и договоры о продаже автомобилей Subaru Forester за 23 тыс. 600 рублей, Renault Duster за 116 тыс. 420 рублей и Chevrolet Niva за 5 тыс. 900 рублей. Также для придания легитимности фиктивным сделкам Мелков внес в кассу банка 145 тыс. 920 рублей, которые ему передала Норимова. Автомобили он перегнал в Москву, где продал, уточняют в пресс-службе.

Согласно сообщению, по той же схеме Норимова, Русина и неустановленные лица продали по заниженной цене ООО "Союз" три принадлежащих банку земельных участка в Вологде. Также они заключили фиктивный договор на проведение новогоднего праздника до сотрудников банка стоимостью 6 млн рублей без фактического оказания услуг.

Норимова и Мелков вину признали частично. Они признаны виновными в части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате).

Суд назначил Мелкову 3 года условного срока с таким же испытательным сроком и штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Норимовой назначено 8 лет колонии со штрафом в 500 тыс. рублей в доход государства, присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору. По данным пресс-службы, ранее она была осуждена Басманным и Тверским районными судами Москвы за совершение аналогичных преступлений в отношении банков "Таурус" и "Аскания траст".

Также суд взыскал в пользу АО "Вологдабанк" в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" с Мелкова, Норимовой, Русиной 1 млн 264 тыс. 080 рублей, а также с Норимовой и Русиной млн 11 млн 359 тыс. 518 рублей. Всего было взыскано 12 млн. 623 тыс. 598 рублей.

Вологдабанк

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