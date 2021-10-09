Военные РФ и Пакистана в ходе заключительного этапа учения "Дружба-2021" штурмовали базу НВФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На полигоне Молькино (Краснодарский край) прошел завершающий этап совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2021", в ходе которого военнослужащие двух стран взяли штурмом условную базу незаконного вооруженного формирования, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному "боевиками" условному населенному пункту "Егорово" и уничтожили бронетехнику противника", - говорится в сообщении.

После разведки местности группы спецназа России и Пакистана десантировались посадочным способом из вертолетов Ми-8-АМТШ с последующим захватом объектов условного противника, информирует пресс-служба.

Учение проходило с 28 сентября, в нем приняло участие около 200 военнослужащих двух стран.

Учения "Дружба" проводятся с 2016 года как на территории России, так и Пакистана.