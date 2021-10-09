Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дело возбуждено в связи с избиением в военной части Хабаровского края

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело завели в отношении срочников, избивавших сослуживца в одной из военных частей в Хабаровском крае, говорится на сайте СК РФ.

Как отмечается, дело возбуждено "в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)".

Уголовное дело было открыто после того, как в соцсетях появилось видео, в котором военнослужащие избивают сослуживца. Следователям удалось установить военную часть, где произошел инцидент. Уточняется, что дело возбуждено следственным отделом СК РФ по Бикинскому гарнизону.

По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили своего сослуживца Алиева, нанеся ему "несколько десятков ударов кулаками и ногами по телу". После этого Магомедов и военнослужащий этой же части рядовой Гашимов потребовали от Алиева 20 тыс. рублей и его мобильный телефон. Свои требования они также сопровождали избиением. Остановило их только вмешательство других военнослужащих.

Как сообщает СК, в ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Отмечается, что в отношении Гашимова и Мамедова в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Хабаровский край СКР

Новости

Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"

Число жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 30

Число жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 30

Пилотный проект отраслевой системы оплаты труда врачей стартует в 7 регионах в декабре

Пилотный проект отраслевой системы оплаты труда врачей стартует в 7 регионах в декабре

Отравление алкоголем в Оренбуржье привело к смерти уже 29 человек

"Сибирская легкая авиация" приостановила работу более 20 авиаплощадок

В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем

Арестован первый фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Арестован первый фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Рогозин сообщил о хорошем состоянии здоровья "космической киногруппы"

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России приблизился к максимуму за всю пандемию

Суточный COVID-прирост в России приблизился к максимуму за всю пандемию

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 26

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });