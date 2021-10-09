Дело возбуждено в связи с избиением в военной части Хабаровского края

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело завели в отношении срочников, избивавших сослуживца в одной из военных частей в Хабаровском крае, говорится на сайте СК РФ.

Как отмечается, дело возбуждено "в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)".

Уголовное дело было открыто после того, как в соцсетях появилось видео, в котором военнослужащие избивают сослуживца. Следователям удалось установить военную часть, где произошел инцидент. Уточняется, что дело возбуждено следственным отделом СК РФ по Бикинскому гарнизону.

По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили своего сослуживца Алиева, нанеся ему "несколько десятков ударов кулаками и ногами по телу". После этого Магомедов и военнослужащий этой же части рядовой Гашимов потребовали от Алиева 20 тыс. рублей и его мобильный телефон. Свои требования они также сопровождали избиением. Остановило их только вмешательство других военнослужащих.

Как сообщает СК, в ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Отмечается, что в отношении Гашимова и Мамедова в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.