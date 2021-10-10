Трое мужчин найдены мертвыми в квартире в сахалинском Углегорске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Тела троих мужчин обнаружены в одной из квартир в жилом доме в городе Углегорске Сахалинской области, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты, а также сотрудники областного следственного управления.

"В ходе проведения осмотра видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено", - сказано в сообщении. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.