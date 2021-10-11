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Новосибирец погиб от удара тока в сауне

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти молодого мужчины в сауне в центре Новосибирска, сообщает СУ СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 9 октября компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Одного из посетителей во время отдыха ударило током, когда он взялся за поручень лестницы бассейна. 30-летний мужчина скончался на месте.

Новосибирск

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